Орбан: неизвестно, сколько ещё Европа продержится при оказании помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.

Об этом премьер сказал в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что у США другая мировая валюта — доллар, поэтому Вашингтон может произвести множество денег разнообразными операциями и манипуляциями. Впоследствии эти средства можно отправить украинским войскам.

«Но евро — это другое, мы не можем так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет. Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде», — приводит РИА Новости слова Орбана.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Запад за полгода направил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.