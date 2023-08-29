WSJ: лидеры стран Европы начали задумываться о сокращении поддержки Киева

Лидеры ряда европейских стран начали задумываться о том, чтобы значительно сократить финансовую и военную помощь Украине.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, у западных стран появляются проблемы не только с поставками оружия Киеву, но и опасения по поводу президентских выборов в США.

Так, говорится в публикации, большинство кандидатов в американские президенты намерены прекратить оказывать помощь Украине.

Отмечается, что «европейские государства не обладают достаточным финансовым и военным потенциалом, чтобы взять на себя ответственность в случае прекращения помощи США новым президентом».

Кроме того, ряд европейских стран сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями. Именно поэтому некоторые лидеры стран Европы начали задумываться о значительном сокращении помощи Киеву.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что страны Запада колеблются в вопросе военной поддержки Украины на фоне «буксующего» наступления ВСУ.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.