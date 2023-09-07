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Риттер: США не начнут открытую войну с Россией из-за позиции генералов

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил на своём канале U.S. Tour of Duty, что США не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что американские генералы осознают свою неспособность одержать победу.

«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными», — сказал Риттер.

При этом он подчеркнул, что говорить о самой возможности горячей войны «глупо».

«У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить», — передаёт слова экс-советника РИА Новости.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.

Также кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что США провоцируют Россию на ядерный конфликт.

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