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Рамасвами заявил, что США провоцируют Россию на ядерный конфликт

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.
Рамасвами заявил, что США провоцируют Россию на ядерный конфликт
  • РИА Новости

«Мы не имеем ни малейшего представления о том, до каких пор Россия будет терпеть», — заявил Рамасвами в интервью Fox News.

Он уверен, что своими действиями на Украине США провоцируют Россию на серьёзный конфликт.

Политик также отметил, что правительство должно отстаивать американские интересы, не допуская третьей мировой войны. 

Рамасвами выразил беспокойство, что «Америка, словно во сне, слепо движется к серьёзному конфликту с ядерной державой».

Кроме того, кандидата в президенты беспокоит «глобальная угроза» в лице союза Москвы и Пекина.

По его мнению, США только усугубляют эту угрозу своим вмешательством в дела Украины.

Ранее политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.

Перевод статьи приводит ИноТВ.

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