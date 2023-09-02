Политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что Соединённым Штатам всё равно на судьбу украинцев.

Об этом Хортон сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил эксперт, российские военные имеют для Вашингтона ценность, поскольку США «важно их убить».

Кроме того, американским властям важны жизни солдат США.

«А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги, — ничего», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что именно США постоянно подвигают Украину воевать до последнего украинца.

Подробнее — в материале ИноТВ.