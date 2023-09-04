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Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

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Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе может поставить под угрозу всё человечество и изменит жизнь людей на многие века.

Об этом пишет Newsweek.

«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные... театры военных действий», — говорится в публикации.

По словам Солтцмана, в таком случае космос может засориться на много поколений вперёд.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.

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