Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века

Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе может поставить под угрозу всё человечество и изменит жизнь людей на многие века.

Об этом пишет Newsweek.

«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные... театры военных действий», — говорится в публикации.

По словам Солтцмана, в таком случае космос может засориться на много поколений вперёд.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.