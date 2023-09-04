Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века
Об этом пишет Newsweek.
«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные... театры военных действий», — говорится в публикации.
По словам Солтцмана, в таком случае космос может засориться на много поколений вперёд.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.