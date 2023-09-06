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Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.

Об этом она написала в соцсети X.

«Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — говорится в сообщении.

При этом она выразила большую обеспокоенность возможностью начала третьей мировой войны.

Ранее командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе может поставить под угрозу всё человечество и изменит жизнь людей на многие века.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.

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