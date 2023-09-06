Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России
Об этом она написала в соцсети X.
«Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — говорится в сообщении.
При этом она выразила большую обеспокоенность возможностью начала третьей мировой войны.
Ранее командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе может поставить под угрозу всё человечество и изменит жизнь людей на многие века.
Также кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.