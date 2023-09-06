Конгрессвумен Грин: США могут ввести войска на Украину и воевать против России

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.

Об этом она написала в соцсети X.

«Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — говорится в сообщении.

При этом она выразила большую обеспокоенность возможностью начала третьей мировой войны.

Ранее командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что война в космосе может поставить под угрозу всё человечество и изменит жизнь людей на многие века.

Также кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.