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Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне.
Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал по итогам переговоров в президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин назвал Анкару большим партнёром Москвы. Российский лидер также напомнил, что в Турции существует большая перерабатывающая мукомольная промышленность.

«Мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики», — подчеркнул Путин.

Эрдоган, в свою очередь, заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.

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