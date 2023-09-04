Путин: Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне.

Об этом глава государства сказал по итогам переговоров в президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин назвал Анкару большим партнёром Москвы. Российский лидер также напомнил, что в Турции существует большая перерабатывающая мукомольная промышленность.

«Мы это знаем, полностью обеспечим потребности Турецкой Республики», — подчеркнул Путин.

Эрдоган, в свою очередь, заявил о готовности Анкары содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.