Четыре истребителя США нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии
Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«Своими действиями так называемая «коалиция» нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.
Ранее сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии.
Также сообщалось, что ВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.