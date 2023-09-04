Четыре истребителя США нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии

Четыре истребителя США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс.

Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Своими действиями так называемая «коалиция» нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии.

Также сообщалось, что ВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.