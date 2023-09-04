Узнать больше

Четыре истребителя США нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии

Короткая ссылка
Четыре истребителя США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс.

Об этом заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Своими действиями так называемая «коалиция» нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии.

Также сообщалось, что ВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить