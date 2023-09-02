Сирийская армия отразила нападение «Джабхат ан-Нусры» в Латакии
По его словам, боевики пытались прорвать оборону правительственных войск в районе населённого пункта Бейт-Смайра.
«Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли 14 сирийских военнослужащих, уничтожены 5 террористов», — цитирует ТАСС контр-адмирала.
Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» около Идлиба в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.