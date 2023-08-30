Коалиция во главе с США 18 раз создала опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии
Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C коалиции», — сказал он.
Кроме того, добавил Кулить, западная коалиция восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.
19 августа Кулить проинформировал о том, что беспилотники американской коалиции семь раз нарушили воздушное пространство САР.