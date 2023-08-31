ВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

ВС Сирии нанесли удары по позициям террористических формирований в сирийских провинциях Хама и Идлиб.

Об этом сообщает агентство SANA.

В результате ударов «были убиты и ранены десятки террористов» и уничтожена принадлежавшая им военная техника.

5 августа ВКС России и ВВС Сирии уничтожили в районе Идлиба в Сирии штаб «Джабхат ан-Нусры»*, где находились причастные к терактам против военных и мирного населения.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.