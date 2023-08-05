ВКС России и ВВС Сирии нанесли удар по штабу «Джабхат ан-Нусры» в районе Идлиба
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- © Anas Alkharboutli/dpa
«В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В нём находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения», — сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
Третьего августа в ЦПВС заявили, что Россию беспокоит информация о подготовке террористами смертников для проведения терактов против российских объектов и патрулей на территории Сирии.
Тогда в центре предупредили, что ВС Российской Федерации готовы принять меры в отношении боевиков «Джабхат ан-Нусры».
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.