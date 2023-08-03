ВС России предупредили планирующих теракты в Сирии боевиков о жёстком ответе
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Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Он рассказал, что речь идёт о террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»*
«Российская сторона в очередной раз подчёркивает, что группировкой войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике будут приняты самые решительные и жёсткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военнослужащих», — сказал военный.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.