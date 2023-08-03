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ВС России предупредили планирующих теракты в Сирии боевиков о жёстком ответе

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Россию беспокоит информация о подготовке террористами смертников для проведения терактов против российских объектов и патрулей на территории Сирии, ВС Российской Федерации готовы принять меры в отношении боевиков.
ВС России предупредили планирующих теракты в Сирии боевиков о жёстком ответе
  • globallookpress.com

Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он рассказал, что речь идёт о террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»*

«Российская сторона в очередной раз подчёркивает, что группировкой войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике будут приняты самые решительные и жёсткие меры в отношении боевиков, планирующих нападение на российских и сирийских военнослужащих», — сказал военный.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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