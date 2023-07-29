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Коалиция во главе с США допустила 23 опасных сближения с ВКС России в 2023 году в Сирии

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Авиация «коалиции» во главе с США в текущем году допустила 23 опасных сближения с российскими самолётами в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
Коалиция во главе с США допустила 23 опасных сближения с ВКС России в 2023 году в Сирии
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«В течение 2023 года авиацией «коалиции» было допущено 23 опасных сближения с самолётами ВКС России», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что 11 раз летательные аппараты «коалиции» облучали российские самолёты системами наведения вооружения, что приводило к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Ракка 28 июля беспилотник MQ-9 «коалиции» США совершил опасное сближение с самолётом Су-34 российских ВКС.

В ЦПВС сообщили, что российские лётчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновение.

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