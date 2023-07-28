Беспилотник американской коалиции опасно сблизился с самолётом ВКС России в Сирии
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«На высоте 5000 метров... было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолётом Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении.
В ЦПВС уточнили, что полёт беспилотника не был деконфликтован.
При этом российские лётчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновение.
Ранее в ЦПВС сообщили, что США дезинформируют общественность о полётах своих БПЛА в Сирии.
Также стало известно, что международная коалиция во главе с США 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.