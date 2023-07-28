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Беспилотник американской коалиции опасно сблизился с самолётом ВКС России в Сирии

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В сирийской провинции Ракка 28 июля беспилотник MQ-9 «коалиции» США совершил опасное сближение с самолётом Су-34 российских ВКС, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Беспилотник американской коалиции опасно сблизился с самолётом ВКС России в Сирии
  • © РИА Новости / Валентин Капустин

«На высоте 5000 метров... было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолётом Су-34 ВКС России», — говорится в сообщении.

В ЦПВС уточнили, что полёт беспилотника не был деконфликтован.

При этом российские лётчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновение.

Ранее в ЦПВС сообщили, что США дезинформируют общественность о полётах своих БПЛА в Сирии.

Также стало известно, что международная коалиция во главе с США 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации в Сирии.

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