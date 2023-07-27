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В ЦПВС сообщили, что США дезинформируют общественность о полётах своих БПЛА в Сирии

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США дезинформируют мировую общественность о незаконных полётах своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Сирией, обвиняя российскую сторону в «опасных сближениях». Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
В ЦПВС сообщили, что США дезинформируют общественность о полётах своих БПЛА в Сирии
  • © U.S. Army / Spc. Jensen Guillory

«США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полётов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии», — приводит РИА Новости его слова.

Гуринов подчеркнул, что американские военные обвиняют Россию в «опасных сближениях».

«При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации (возглавляемой США. — RT) коалиции», — отметил он.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США в Сирии 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации.

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