В ЦПВС сообщили, что США дезинформируют общественность о полётах своих БПЛА в Сирии
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«США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полётов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии», — приводит РИА Новости его слова.
Гуринов подчеркнул, что американские военные обвиняют Россию в «опасных сближениях».
«При том все опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации (возглавляемой США. — RT) коалиции», — отметил он.
Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США в Сирии 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации.