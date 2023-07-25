ЦПВС: беспилотники коалиции США 12 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации в САР

Международная коалиция во главе с США в Сирии 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гуринова, четыре пары истребителей F-16, пары истребителей «Рафаль» и «Тайфун» 12 раз нарушили воздушное пространство в районе Эт-Танф.

Ранее в Центральном командовании ВВС США пожаловались на то, что российский военный самолёт повредил американский БПЛА в небе над Сирией.

По данным Пентагона, российский истребитель якобы пролетел очень близко к БПЛА и одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт.

В Госдепе не стали говорить о возможном ответе на инцидент с российским самолётом.

При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно сообщали о провокационном поведении Соединённых Штатов в небе над САР.

Так, например, в июне Гуринов сообщал, что в сирийской провинции Ракка были зафиксированы провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США.