В Госдепе не стали говорить о возможном ответе на инцидент с российским самолётом в САР

В Госдепе не стали говорить о возможных ответных мерах США на инцидент с российским самолётом и американским беспилотником в небе над Сирией.

«Я, определённо, не собираюсь анонсировать какие-либо действия или последствия», — цитирует замглавы пресс-службы ведомства Веданта Патела ТАСС.

По его словам, в США призывают российские силы в САР «прекратить безрассудное и угрожающее поведение».

Ранее в Центральном командовании ВВС США пожаловались на то, что российский военный самолёт повредил американский БПЛА в небе над Сирией.

По данным Пентагона, российский истребитель якобы пролетел очень близко к БПЛА и одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт.

При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно сообщали о провокационном поведении Соединённых Штатов в небе над САР.

Так, например, в июне замруководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что в сирийской провинции Ракка были зафиксированы провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США.