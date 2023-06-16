ЦПВС: в сирийской Ракке зафиксированы провокации со стороны подразделений ВС США

В сирийской провинции Ракка зафиксированы провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В провинции Ракка отмечены провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гуринова, в двух населённых пунктах провинции отмечено движение автомобильных колонн «Международной антитеррористической коалиции» по не деконфликтованным маршрутам.

Российская сторона заявила коалиции протест, добавили в ЦПВС.

Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили о переброске на Ближний Восток истребителей пятого поколения F-22 из-за возросшей активности ВВС России в регионе.