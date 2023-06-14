США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВВС России
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«F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие всё более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолётов в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла заявил, что американские военные наблюдают «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» российской авиации в Сирии.
Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что