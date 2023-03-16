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В Пентагоне пожаловались на «небезопасное поведение» российских пилотов в Сирии

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Американские военные наблюдают «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» российской авиации в Сирии, утверждает глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла.
В Пентагоне пожаловались на «небезопасное поведение» российских пилотов в Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Hisham Ibrahim

Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.

«В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе. Это не новость, но мы наблюдаем значительный всплеск с 1 марта в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские самолёты якобы стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что полёты российских самолётов проводятся в соответствии с международными нормами.

В МИД России ранее заявили, что Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с дроном над Чёрным морем.

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