В Пентагоне пожаловались на «небезопасное поведение» российских пилотов в Сирии

Американские военные наблюдают «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» российской авиации в Сирии, утверждает глава центрального командования Пентагона Майкл Курилла.

Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.

«В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе. Это не новость, но мы наблюдаем значительный всплеск с 1 марта в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские самолёты якобы стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что полёты российских самолётов проводятся в соответствии с международными нормами.

В МИД России ранее заявили, что Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с дроном над Чёрным морем.