В Пентагоне пожаловались на «небезопасное поведение» российских пилотов в Сирии
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Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.
«В последнее время мы видим рост непрофессионального и небезопасного поведения российских ВВС в регионе. Это не новость, но мы наблюдаем значительный всплеск с 1 марта в Сирии», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, российские самолёты якобы стали летать с вооружением над американскими базами в Сирии.
В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что полёты российских самолётов проводятся в соответствии с международными нормами.
В МИД России ранее заявили, что Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с дроном над Чёрным морем.