МИД: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА
- РИА Новости
«Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.
Она отметила, что российская сторона оставляет линии коммуникаций открытыми и считает это важным.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.