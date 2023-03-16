МИД: Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с БПЛА

Россия не стремится к конфронтации с США после инцидента с беспилотным летательным аппаратом над Чёрным морем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы не стремимся к конфронтации, выступаем за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран, но при этом эти интересы умеем защищать», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что российская сторона оставляет линии коммуникаций открытыми и считает это важным.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.