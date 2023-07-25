В Пентагоне пожаловались, что российский самолёт повредил американский беспилотник в небе

В Центральном командовании ВВС США пожаловались на то, что российский военный самолёт повредил американский БПЛА в небе над Сирией.

«23 июля российский военный самолёт выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — приводит РИА Новости сообщение командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича.

По данным Пентагона, российский истребитель якобы пролетел очень близко к БПЛА и одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт. Гринкевич заявил, будто российские силы отвлекают США от миссии по разгрому ИГ*.

При этом в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно сообщали о провокационном поведении Соединённых Штатов в небе над САР.

Так, например, в июне замруководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что в сирийской провинции Ракка были зафиксированы провокационные действия со стороны подразделений Вооружённых сил США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.