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Медведев: Япония всё активнее помогает киевскому режиму

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Япония всё активнее оказывает помощь киевскому режиму и тем самым втягивается в военный конфликт.

«Рядом расположенная Япония всё активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале политика.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности страны продолжать поддерживать Киев.

Также американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

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