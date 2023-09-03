Медведев: Япония всё активнее помогает киевскому режиму
«Рядом расположенная Япония всё активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале политика.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности страны продолжать поддерживать Киев.
Также американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.