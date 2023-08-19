Американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

«Моя страна и руководство моей страны... очень благодарны за всё, с чем Япония помогает на Украине», — сказал американский лидер.

По его словам, Токио предоставил «значительное» финансовое и гуманитарное содействие Украине, а также военное оборудование.

Кроме того, Байден отметил, что Япония также присоединилась ко многим странам в привлечении России к ответственности посредством международных санкций.

Ранее Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования.

Также, по его словам, в ходе трёхстороннего саммита с участием лидеров Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи затрагивалась проблематика КНР.