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Байден поблагодарил Японию за помощь Украине

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Американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

«Моя страна и руководство моей страны... очень благодарны за всё, с чем Япония помогает на Украине», — сказал американский лидер.

По его словам, Токио предоставил «значительное» финансовое и гуманитарное содействие Украине, а также военное оборудование.

Кроме того, Байден отметил, что Япония также присоединилась ко многим странам в привлечении России к ответственности посредством международных санкций.

Ранее Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования.

Также, по его словам, в ходе трёхстороннего саммита с участием лидеров Соединённых Штатов, Японии и Южной Кореи затрагивалась проблематика КНР.

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