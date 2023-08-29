Премьер Японии в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности страны продолжать поддерживать Киев.

Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.

Кисида поздравил Украину с ранее отмечавшимся Днём независимости и подтвердил твёрдую позицию Японии, направленную на поддержку Украины.

«Лидеры двух стран договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Япония и Южная Корея следуют антироссийским и синофобским нарративам.