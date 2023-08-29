Премьер Японии в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев
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Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.
Кисида поздравил Украину с ранее отмечавшимся Днём независимости и подтвердил твёрдую позицию Японии, направленную на поддержку Украины.
«Лидеры двух стран договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», — говорится в сообщении.
Ранее американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Япония и Южная Корея следуют антироссийским и синофобским нарративам.