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Премьер Японии в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности страны продолжать поддерживать Киев.
Премьер Японии в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте японского внешнеполитического ведомства.

Кисида поздравил Украину с ранее отмечавшимся Днём независимости и подтвердил твёрдую позицию Японии, направленную на поддержку Украины.

«Лидеры двух стран договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что Япония и Южная Корея следуют антироссийским и синофобским нарративам.

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