Захарова: поддержка Сеулом Киева и санкции против Москвы не останутся без ответа

Поддержка Сеулом преступного режима Киева в любой форме и введение антироссийских санкций не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выразила сожаление в связи с тем, что Япония и Южная Корея следуют антироссийским и синофобским нарративам.

«Дальнейшая поддержка преступного киевского режима в любой его форме, включая оказание военной помощи, а также введение дополнительных антироссийских санкций не останутся без ответа», — заявила она в комментарии РИА Новости.

Захарова напомнила, что мир в Северо-Восточной Азии может гарантировать только комплексная архитектура неделимой безопасности.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от её энергоносителей.

Американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.