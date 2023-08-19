США, Япония и Южная Корея готовы вводить скоординированные санкции против России и сокращать зависимость от её энергоносителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров трёх стран.

«Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России», — говорится в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден поблагодарил Японию за помощь Украине и участие в давлении на Россию.

При этом в LNT заявили, что экономическая стратегия России позволила ей преодолеть западные санкции.

Также конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила о провале антироссийских санкций США.