Сырьевая стратегия, выработанная российскими властями, позволила экономике России преодолеть санкции, введённые западными странами в отношении Москвы.

Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune.

«Стратегия, разработанная Москвой, похоже, предотвратила эти попытки (лишить Россию притока капитала. — RT)», — говорится в публикации.

Как пишет газета со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель, несмотря на установленный Западом потолок в $60 за баррель.

Кроме того, отмечает издание, после вступления в силу потолка цен Россия получила рекордные доходы от продажи энергоресурсов.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.