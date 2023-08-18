LNT: экономическая стратегия России позволила ей преодолеть западные санкции
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Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune.
«Стратегия, разработанная Москвой, похоже, предотвратила эти попытки (лишить Россию притока капитала. — RT)», — говорится в публикации.
Как пишет газета со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель, несмотря на установленный Западом потолок в $60 за баррель.
Кроме того, отмечает издание, после вступления в силу потолка цен Россия получила рекордные доходы от продажи энергоресурсов.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.