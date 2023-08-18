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LNT: экономическая стратегия России позволила ей преодолеть западные санкции

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Сырьевая стратегия, выработанная российскими властями, позволила экономике России преодолеть санкции, введённые западными странами в отношении Москвы.
LNT: экономическая стратегия России позволила ей преодолеть западные санкции
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом пишет газета La Nouvelle Tribune.

«Стратегия, разработанная Москвой, похоже, предотвратила эти попытки (лишить Россию притока капитала. — RT)», — говорится в публикации.

Как пишет газета со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, в июле российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель, несмотря на установленный Западом потолок в $60 за баррель.

Кроме того, отмечает издание, после вступления в силу потолка цен Россия получила рекордные доходы от продажи энергоресурсов.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.

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