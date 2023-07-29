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Глава МИД Венгрии рассказал о бесполезности антироссийских санкций ЕС

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не приносят результата.
Глава МИД Венгрии рассказал о бесполезности антироссийских санкций ЕС
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По его мнению, каждый понимает абсурдность ситуации, когда достичь поставленных целей не удалось за 11 раз и предпринимается 12-я попытка.

«Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: «Доктор, получится?» — «Ну, в пятнадцатый-то раз должно!» Так и с санкциями», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Ранее исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что Евросоюз, пытаясь причинить урон России, загоняет себя в тупик.

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