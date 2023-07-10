Логвинов: политика Евросоюза в отношении России заводит его в тупик

Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что Евросоюз, пытаясь причинить урон России, загоняет себя в тупик.

В интервью сайту kp.ru он отметил, что Брюссель сегодня требует от остальных стран исполнять его прихоти: присоединяться к нелегитимным санкциям против России или подчиняться торгово-экономическим протекционистским решениям.

«Возвращаясь к теме России, здесь у еэсовцев всё, как им кажется, донельзя просто: нанести нам стратегическое поражение, развалить российскую экономику, загнать нашу страну в международную изоляцию. Всем в мире понятно, что ничего из этого не вышло и никогда не произойдёт», — сказал Логвинов.

По его словам, чем дольше страны ЕС будут действовать в том же духе, «тем сложнее им самим будет выходить из тупика, в который они себя уверенно загоняют».

Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.