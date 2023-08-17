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Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций США

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Американские санкции против России не достигли своей цели и провалились, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Она отметила, что США отправили Украине $113 млрд и продолжает отправлять новые средства.

«Тем временем Россия становится богаче, а Америка становится беднее на триллионы. Санкции США провалились», — приводит ТАСС слова Тейлор-Грин в соцсети X.

Политик призвала правительство страны перестать финансово поддерживать Украину.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.

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