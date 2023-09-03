Антироссийские санкции навредили больше гражданам ЕС, чем России, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Когда ЕС очнётся и признается, что санкции против России наносят больший вред народам Европы, чем России... Санкции провалились», — написал он в соцсети Х.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции наносят вред европейцам.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, не все европейские страны относятся к конфликту на Украине одинаково — одна из стран ЕС скептически настроена к антироссийским санкциям.

Российский президент Владимир Путин отметил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.