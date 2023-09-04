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Роспотребнадзор помог Республике Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции

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Специалисты Роспотребнадзора помогли жителям Республики Конго побороть вспышку кишечной инфекции.
Роспотребнадзор помог Республике Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции
  • © Роспотребнадзор

Отмечается, что помощь оказана по поручению российского лидера Владимира Путина и по запросу президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«В течение 48 часов Роспотребнадзором была сформирована и направлена в Республику Конго передовая группа специалистов со всем необходимым оборудованием для работы в условиях Африки, включая расходные материалы и новейшую мобильную лабораторию на базе пневмокаркаса», — говорится в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Сотрудники службы с 2 по 25 августа организовывали противоэпидемические мероприятия, проводили исследования по определению источников инфекции, организовывали контроль безопасности водоснабжения, обучали местных специалистов, работали в инфекционных стационарах Республики Конго.

«Специалистам Роспотребнадзора удалось наладить работу местных лабораторий на основе российского опыта и лучших практик», — подчеркнули в пресс-службе.

В результате работы российских специалистов показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями снизились в Республике Конго в 16 раз.

В июле Федеральное медико-биологическое агентство России выразило готовность предложить странам Африки организацию совместного производства лекарств и вакцин на африканском континенте.

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