Роспотребнадзор помог Республике Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции

Специалисты Роспотребнадзора помогли жителям Республики Конго побороть вспышку кишечной инфекции.

Отмечается, что помощь оказана по поручению российского лидера Владимира Путина и по запросу президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

«В течение 48 часов Роспотребнадзором была сформирована и направлена в Республику Конго передовая группа специалистов со всем необходимым оборудованием для работы в условиях Африки, включая расходные материалы и новейшую мобильную лабораторию на базе пневмокаркаса», — говорится в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Сотрудники службы с 2 по 25 августа организовывали противоэпидемические мероприятия, проводили исследования по определению источников инфекции, организовывали контроль безопасности водоснабжения, обучали местных специалистов, работали в инфекционных стационарах Республики Конго.

«Специалистам Роспотребнадзора удалось наладить работу местных лабораторий на основе российского опыта и лучших практик», — подчеркнули в пресс-службе.

В результате работы российских специалистов показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями снизились в Республике Конго в 16 раз.

В июле Федеральное медико-биологическое агентство России выразило готовность предложить странам Африки организацию совместного производства лекарств и вакцин на африканском континенте.