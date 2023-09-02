Бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер указал в интервью YouTube-каналу George Galloway на ошибку Запада в том, что страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина до начала спецоперации на Украине.

«Запад, в особенности США и Британия, не слушали его. Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения... его слова продолжали игнорировать», — цитирует его РИА Новости.

По мнению бывшего американского разведчика, если на Западе будут продолжать в том же духе, это приведёт к эскалации конфликта с прямым вмешательством НАТО.

Шаффер отметил, что пытаясь быть более агрессивными и спонсируя Киев, члены НАТО «доказывают точку зрения Путина».

Ранее в Nové slovo заявили, что НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии.

Также журналист Юлиан Рёпке отметил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.