Экс-разведчик США Шаффер: Запад ошибся, не прислушавшись к Путину до начала СВО
«Запад, в особенности США и Британия, не слушали его. Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения... его слова продолжали игнорировать», — цитирует его РИА Новости.
По мнению бывшего американского разведчика, если на Западе будут продолжать в том же духе, это приведёт к эскалации конфликта с прямым вмешательством НАТО.
Шаффер отметил, что пытаясь быть более агрессивными и спонсируя Киев, члены НАТО «доказывают точку зрения Путина».
Ранее в Nové slovo заявили, что НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии.
Также журналист Юлиан Рёпке отметил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.