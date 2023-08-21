Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина
«Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина», — сказал экс-разведчик.
При этом он назвал такую ситуацию проигрышной для НАТО.
Кроме того, по словам Шаффера, пытаясь быть более агрессивными и спонсируя Киев, члены НАТО «доказывают точку зрения Путина»
«Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Nové slovo заявили, что НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии.
Также журналист Юлиан Рёпке отметил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.