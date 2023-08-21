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Экс-разведчик США Шаффер: конфликт НАТО с Россией докажет правоту Путина

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Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что НАТО в украинском вопросе попала в ситуацию, когда любое её действие доказывает правоту президента России Владимира Путина.

«Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина», — сказал экс-разведчик. 

При этом он назвал такую ситуацию проигрышной для НАТО. 

Кроме того, по словам Шаффера, пытаясь быть более агрессивными и спонсируя Киев, члены НАТО «доказывают точку зрения Путина»

«Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Nové slovo заявили, что НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии.

Также журналист Юлиан Рёпке отметил, что для Киева остались лишь плохие варианты исхода конфликта.

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