Nové slovo: НАТО не смогло оставить Украину в покое после провала в Грузии
Об этом пишет обозреватель Nové slovo Павол Подолаи.
«Учитывая, что с Грузией не получилось, можно было ожидать, что наши герои в НАТО решили оставить Украину в покое. К сожалению, они не могли», — говорится в публикации.
При этом Подолаи добавил, что руководители альянса не понимают, когда «перегибают палку».
По его словам, на протяжении долгого времени НАТО расширялось на восток, не осознавая всю тяжесть последствий.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.
При этом в конгресс США внесли проект резолюции с призывом принять Украину в НАТО.