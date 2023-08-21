Североатлантический альянс не смог оставить в покое Украину после провала операции в Грузии.

Об этом пишет обозреватель Nové slovo Павол Подолаи.

«Учитывая, что с Грузией не получилось, можно было ожидать, что наши герои в НАТО решили оставить Украину в покое. К сожалению, они не могли», — говорится в публикации.

При этом Подолаи добавил, что руководители альянса не понимают, когда «перегибают палку».

По его словам, на протяжении долгого времени НАТО расширялось на восток, не осознавая всю тяжесть последствий.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.

При этом в конгресс США внесли проект резолюции с призывом принять Украину в НАТО.