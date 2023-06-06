Расширение НАТО стало причиной конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами.

«Я знаю, что так говорить нельзя, но это фактически правда. Расширение НАТО стало катастрофой», — сказал он в интервью Politico.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.