Премьер Грузии назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

Об этом он заявил на конференции по безопасности Globsec в Братиславе, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.

«Думаю, все хорошо знают причину, все присутствующие в зале в том числе. Одной из причин было расширение НАТО», — цитирует Гарибашвили РИА Новости.

Премьер Грузии продолжил, что причиной было стремление Украины стать членом альянса. По его словам, сейчас все видят последствия этого.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.