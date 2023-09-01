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Офис Зеленского: гарантами безопасности Украины должна стать 51 страна

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Украина хотела бы, чтобы гарантами её безопасности стала 51 страна, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — отметил Подоляк.

В данный момент ключевые переговоры об этом ведутся с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности Украине рискует стать однобоким, так как в нём не упоминаются вопросы российской безопасности.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что высказывания Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Киеву несут риски для безопасности самой французской стороны.

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