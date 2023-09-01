Офис Зеленского: гарантами безопасности Украины должна стать 51 страна
Сообщение передаёт РИА Новости.
«Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — отметил Подоляк.
В данный момент ключевые переговоры об этом ведутся с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности Украине рискует стать однобоким, так как в нём не упоминаются вопросы российской безопасности.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что высказывания Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Киеву несут риски для безопасности самой французской стороны.