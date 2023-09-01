Офис Зеленского: гарантами безопасности Украины должна стать 51 страна

Украина хотела бы, чтобы гарантами её безопасности стала 51 страна, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — отметил Подоляк.

В данный момент ключевые переговоры об этом ведутся с Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности Украине рискует стать однобоким, так как в нём не упоминаются вопросы российской безопасности.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что высказывания Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Киеву несут риски для безопасности самой французской стороны.