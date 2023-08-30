Грушко: заявления Парижа о гарантиях безопасности Киеву угрожают самой Франции

Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что высказывания Парижа о возможности предоставления гарантий безопасности Киеву несут риски для безопасности самой французской стороны.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, предоставление гарантий безопасности Киеву является шагом в сторону эскалации и «повышения ставок в гибридной войне» против Москвы, которую устроил Запад.

«Я уверен в том, что и французы должны понимать, что это сопряжено с возрастающими рисками для безопасности самой Франции», — отметил Грушко.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности Украине рискует стать однобоким, так как в нём не упоминаются вопросы российской безопасности.