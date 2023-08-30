В США напомнили о сотрудничестве с Кот-д'Ивуаром из-за деятельности России в Африке

Кот-д'Ивуар становится всё более важным партнёром для Соединённых Штатов на фоне обострения ситуации в Западной Африке и активизации деятельности России в регионе, заявили в Исследовательской службе конгресса США. Аналитики подготовили для американских парламентариев обзор, посвящённый политике и экономике Кот-д'Ивуара. С документом ознакомился RT.

«Кот-д'Ивуар — одна из ведущих экономик в Западной Африке и партнёр США в области безопасности, важность которого растёт на фоне исламистских повстанческих движений, военных переворотов и активизации российской деятельности в регионе», — пишут аналитики конгресса.

В Исследовательской службе отметили, что Кот-д'Ивуар голосовал так же, как и США, по всем шести резолюциям Генассамблеи ООН, которые касались украинского конфликта.

«Однако данные соцопросов говорят о высоком уровне одобрения России среди жителей Кот-д'Ивуара», — подчёркивается при этом в документе.

По словам аналитиков конгресса, Россия якобы поддерживает «целенаправленную пропагандистскую работу» в соцсетях в отношении африканской страны.

В документе сообщается, что Вашингтон признал Кот-д'Ивуар партнёром в соответствии с законом «О глобальной хрупкости» (Global Fragility Act, 2019). В связи с этим вопросы финансирования взаимодействия в рамках закона и надзора за ним входят в актуальную повестку конгресса США.

Как считает председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов, Исследовательская служба конгресса активно подсказывает американским политикам, на какие страны необходимо обратить внимание в Африке.

«США хотели бы влиять не только на политику Кот-д'Ивуара, но и с позиции этой страны оказывать влияние на целый ряд государств Западной Африки, включая тех, которые объявил о своей экономической независимости. Саммит БРИКС ещё раз показал, что крупнейшие африканские страны хотят присоединиться к новым экономическим интеграционным объединениям, которые бы вышли из-под американского и европейского влияния. Количество этих стран будет увеличиваться», — рассказал Морозов в беседе с RT.

Он отметил, что многие страны Африки уже показывают Европе и США своё желание освободиться от экономического неоколониализма. Участие в БРИКС — подходящая возможность начать независимую политику в интересах собственных народов, добавил эксперт.

Ранее во время саммита БРИКС в ЮАР было принято решение о расширении организации. С 1 января 2024 года к ней присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.