Президент Буркина-Фасо Траоре заявил о недопустимости западной пропаганды в стране
- РИА Новости
Об этом в интервью RT заявил президент переходного периода республики Ибрагим Траоре.
«Мы явно не поладим с теми, кто собирается врать. Их цель — ввести население в заблуждение, направить его против нас, чтобы реализовать свои тайные цели. Мы не допустим этого», — отметил он.
Траоре заявил, что, если «какое-либо СМИ будет отклоняться от истины», оно будет подвергнуто цензуре.
«В Европе всё происходит точно так же: если они не согласны с тем, что публикуется в том или ином СМИ, они это пресекают и закрывают такое СМИ... Мы не допустим, чтобы они (западные СМИ. — RT) занимались своей пропагандой у нас», — подчеркнул Траоре.
Население Буркина-Фасо имеет право получать достоверную информацию, заключил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.