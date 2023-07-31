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Президент Буркина-Фасо Траоре заявил о недопустимости западной пропаганды в стране

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Власти Буркина-Фасо не допустят, чтобы западные СМИ занимались своей пропагандой в стране.
Президент Буркина-Фасо Траоре заявил о недопустимости западной пропаганды в стране
  • РИА Новости

Об этом в интервью RT заявил президент переходного периода республики Ибрагим Траоре.

«Мы явно не поладим с теми, кто собирается врать. Их цель — ввести население в заблуждение, направить его против нас, чтобы реализовать свои тайные цели. Мы не допустим этого», — отметил он.

Траоре заявил, что, если «какое-либо СМИ будет отклоняться от истины», оно будет подвергнуто цензуре.

«В Европе всё происходит точно так же: если они не согласны с тем, что публикуется в том или ином СМИ, они это пресекают и закрывают такое СМИ... Мы не допустим, чтобы они (западные СМИ. — RT) занимались своей пропагандой у нас», — подчеркнул Траоре.

Население Буркина-Фасо имеет право получать достоверную информацию, заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание общего информационного пространства в России и Африке, в рамках которого аудитории будет транслироваться объективная, непредвзятая информация о происходящих в мире событиях.

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