Узнать больше

Россельхознадзор запросил КНР о причинах ограничений поставок птицы из России

Короткая ссылка
Поставки в КНР птицеводческой продукции предприятий из трёх регионов России временно невозможны из-за ограничений со стороны Китая.
Россельхознадзор запросил КНР о причинах ограничений поставок птицы из России
  • Gettyimages.ru
  • © Platforma

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что в китайской системе Cifer изменился статус предприятий-поставщиков, расположенных в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Самарской области.

В Россельхознадзоре заявили о запросе переговоров с коллегами из Китая для выяснения причин введённых ограничений.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 22 августа запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить