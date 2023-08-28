Россельхознадзор запросил КНР о причинах ограничений поставок птицы из России
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.
Отмечается, что в китайской системе Cifer изменился статус предприятий-поставщиков, расположенных в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Самарской области.
В Россельхознадзоре заявили о запросе переговоров с коллегами из Китая для выяснения причин введённых ограничений.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 22 августа запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили.