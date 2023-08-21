Россельхознадзор запретил поставку ряда продуктов из Новой Зеландии

Россельхознадзор с 22 августа запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили.

«С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов... из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны», — говорится в сообщении.

Прекращается импорт новозеландских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и тернов из-за бурой монилиозной гнили.

«В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 млрд рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний: молочной продукции «Молочный гостинец» и продукции из птицы птицефабрики «Дружба».