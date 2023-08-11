Узнать больше

Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских компаний

Короткая ссылка
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний: молочной продукции «Молочный гостинец» и продукции из птицы птицефабрики «Дружба».

Такое решение было принято по результатам переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем.

Это сделано с учётом гарантий белорусской государственной ветеринарной службы, а также ранее представленных материалов о принятых корректирующих мерах.

В июне посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусской стороне удалось почти полностью перенаправить свой экспорт с рынков Европейского союза и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить