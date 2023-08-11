Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских компаний

Россельхознадзор снимает ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний: молочной продукции «Молочный гостинец» и продукции из птицы птицефабрики «Дружба».

Такое решение было принято по результатам переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем.

Это сделано с учётом гарантий белорусской государственной ветеринарной службы, а также ранее представленных материалов о принятых корректирующих мерах.

В июне посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусской стороне удалось почти полностью перенаправить свой экспорт с рынков Европейского союза и Украины.