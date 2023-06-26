Посол Белоруссии заявил о почти полном перенаправлении экспорта страны с рынка ЕС

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусской стороне удалось почти полностью перенаправить свой экспорт с рынков Европейского союза и Украины.

Как он отметил РИА Новости, в прошлом году доля ЕС в общем объёме белорусского экспорта снизилась до 14%, а за пять месяцев этого года — до 5%.

Он добавил, что Украины среди рынков сбыта белорусской продукции и вовсе нет.

«Потеря рынков Европы и Украины в итоге составила для белорусской экономики $10,5 млрд», — сказал белорусский дипломат.

По его словам, продукция была перенаправлена на рынки России, Китая и других стран Азии, частично государств Африки и Латинской Америки. Он отметил, что до полного замещения прежних рынков не хватило примерно $1,7 млрд.

В мае в Белоруссии заявили о выполнении почти трети плана по импортозамещению.