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В Белоруссии заявили о выполнении почти трети плана по импортозамещению

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В I квартале Белоруссия выполнила почти треть задания по импортозамещению на 2023 год, заявил министр экономики страны Александр Червяков.
В Белоруссии заявили о выполнении почти трети плана по импортозамещению
  • Gettyimages.ru

«По итогам первого квартала мы видим, что уже выполнили от плана порядка 27%, практически треть задания на этот год по первому кварталу уже имеем», — приводит ТАСС слова Червякова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что в 2022 году объём производства импортозамещающей продукции составил $26 млрд.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарной сессии II Евразийского экономического форума заявил об обеспеченности продовольственной безопасности ЕАЭС на 80—95%.

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