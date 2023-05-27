В Белоруссии заявили о выполнении почти трети плана по импортозамещению

В I квартале Белоруссия выполнила почти треть задания по импортозамещению на 2023 год, заявил министр экономики страны Александр Червяков.

«По итогам первого квартала мы видим, что уже выполнили от плана порядка 27%, практически треть задания на этот год по первому кварталу уже имеем», — приводит ТАСС слова Червякова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что в 2022 году объём производства импортозамещающей продукции составил $26 млрд.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарной сессии II Евразийского экономического форума заявил об обеспеченности продовольственной безопасности ЕАЭС на 80—95%.