Глава ЕЭК предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения

Евразийскому экономическому союзу необходима межгосударственная программа по импортозамещению, заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

Как передаёт его слова РИА Новости, ключевым фактором развития на перспективу является инвестиционная деятельность и необходима общесоюзная программа импортозамещения.

«Просим поручения глав государств по решению этих задач объединёнными усилиями. Комиссия может организовать эту работу», — сказал он.

Мясникович отметил, что импортозамещение может коснуться высокотехнологичных сфер, в том числе электроники, станкостроения, фармацевтики, создания химических и биологических предприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарной сессии II Евразийского экономического форума заявил об обеспеченности продовольственной безопасности ЕАЭС на 80—95%.