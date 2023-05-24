Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава ЕЭК предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения

Короткая ссылка
Евразийскому экономическому союзу необходима межгосударственная программа по импортозамещению, заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пленарном заседании II Евразийского экономического форума.
Глава ЕЭК предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как передаёт его слова РИА Новости, ключевым фактором развития на перспективу является инвестиционная деятельность и необходима общесоюзная программа импортозамещения.

«Просим поручения глав государств по решению этих задач объединёнными усилиями. Комиссия может организовать эту работу», — сказал он.

Мясникович отметил, что импортозамещение может коснуться высокотехнологичных сфер, в том числе электроники, станкостроения, фармацевтики, создания химических и биологических предприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарной сессии II Евразийского экономического форума заявил об обеспеченности продовольственной безопасности ЕАЭС на 80—95%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить