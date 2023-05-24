Глава ЕЭК предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения
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Как передаёт его слова РИА Новости, ключевым фактором развития на перспективу является инвестиционная деятельность и необходима общесоюзная программа импортозамещения.
«Просим поручения глав государств по решению этих задач объединёнными усилиями. Комиссия может организовать эту работу», — сказал он.
Мясникович отметил, что импортозамещение может коснуться высокотехнологичных сфер, в том числе электроники, станкостроения, фармацевтики, создания химических и биологических предприятий.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарной сессии II Евразийского экономического форума заявил об обеспеченности продовольственной безопасности ЕАЭС на 80—95%.